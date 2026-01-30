POL-HI: Diebstahl von Regenfallrohren
Hildesheim (ots)
Nordstemmen (ep) - Im Zeitraum vom 27.01.26, um 23:00 Uhr, bis zum 29.01.26, um 10:00 Uhr, kommt es zum Diebstahl von Regenfallrohren aus Kupfer von der St. Johannes Kirche, in der Schulstraße in Groß Escherde. Dadurch ist, nach bisherigen Ermittlungen, ein Schaden von ca. 1.750,00 EUR entstanden. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die Situation beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850
