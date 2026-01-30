PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Regenfallrohren

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (ep) - Im Zeitraum vom 27.01.26, um 23:00 Uhr, bis zum 29.01.26, um 10:00 Uhr, kommt es zum Diebstahl von Regenfallrohren aus Kupfer von der St. Johannes Kirche, in der Schulstraße in Groß Escherde. Dadurch ist, nach bisherigen Ermittlungen, ein Schaden von ca. 1.750,00 EUR entstanden. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die Situation beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

