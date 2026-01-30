Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Personeller Wechsel in der Polizeistation Holle

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ik) - In der Polizeistation Holle kommt es zum 01. Februar 2026 zu einem personellen Wechsel. Künftig wird die Polizeistation Holle im Rahmen eines Rotationsprinzips mit Beamten aus der Polizeistation Bockenem besetzt.

Damit einhergehend verfolgt die Polizei Bad Salzdetfurth das Ziel, die Einsatzfähigkeit und Flexibilität der Polizeistation Holle weiter zu stärken sowie den fachlichen Austausch innerhalb der Organisation zu fördern.

Die polizeiliche Präsenz und die Erreichbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger bleiben dabei uneingeschränkt gewährleistet. Die Polizeistation bleibt weiterhin zu den bekannten Zeiten geöffnet und steht für sicherheitsrelevante Anliegen zur Verfügung.

POK Schuster, der bislang in der Polizeistation Holle arbeitete, übernimmt andere Aufgaben in der Polizeistation Bockenem.

Der Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth ist für den gesamten Zuständigkeitsbereich und damit auch für die Gemeinde Holle rund um die Uhr für die Flächenpräsenz sowie Interventionsfähigkeit verantwortlich.

