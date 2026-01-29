Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte entwenden Regenfallrohre am Hildesheimer Dom

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Unbekannte Täter haben am Hildesheimer Dom mehrere Regenfallrohre aus Kupfer gestohlen.

Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Bemerkt wurde der Diebstahl am gestrigen Mittwoch (28.01.2026) gegen 09:00 Uhr. Es wird vermutet, dass die Rohre am vergangenen Freitag noch da waren. Die jeweils etwa 100 cm langen Stücke wurden gewaltsam von der Fassade gerissen. Ihre Anzahl liegt in einem unteren zweistelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell