PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte entwenden Regenfallrohre am Hildesheimer Dom

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Unbekannte Täter haben am Hildesheimer Dom mehrere Regenfallrohre aus Kupfer gestohlen.

Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Bemerkt wurde der Diebstahl am gestrigen Mittwoch (28.01.2026) gegen 09:00 Uhr. Es wird vermutet, dass die Rohre am vergangenen Freitag noch da waren. Die jeweils etwa 100 cm langen Stücke wurden gewaltsam von der Fassade gerissen. Ihre Anzahl liegt in einem unteren zweistelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 10:24

    POL-HI: Zeugenaufruf nach Körperverletzung in der Osterstraße

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Bereits in der Nacht zu Sonntag (25.01.2026) sollen zwei 33-jährige Männer in der Osterstraße von zwei bislang unbekannten Tätern geschlagen worden sein. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen des Vorfalls. Bisherigen Erkenntnissen zufolge seien die beiden Opfer gegen ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 07:12

    POL-HI: Elze - Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte

    Hildesheim (ots) - Elze (bar) - Am Mittwoch, dem 28.01.2026, ab etwa 14:00 Uhr meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger beim Polizeikommissariat Elze sowie der Leitstelle Hameln und erstatteten Anzeige wegen versuchten Betrugs. Den Angaben zufolge wurden sie zuvor von einer unbekannten Person telefonisch kontaktiert, die sich als Kriminalbeamter oder Polizeibeamter der Polizei Elze ausgab. Im Rahmen der Gespräche ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 20:51

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Elze - (schi) In dem Zeitraum vom 26.01.2026, um 20:00 Uhr bis zum 27.01.2026, um 08:30 Uhr ist es im Heilswannenweg / Ecke Schmiedetorstraße in 31008 Elze zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hierbei hat eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen ordnungsgemäß abgestellten PKW der Marke Seat an der linken Seite beschädigt. Die Person entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren