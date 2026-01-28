Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze - (schi) In dem Zeitraum vom 26.01.2026, um 20:00 Uhr bis zum 27.01.2026, um 08:30 Uhr ist es im Heilswannenweg / Ecke Schmiedetorstraße in 31008 Elze zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hierbei hat eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen ordnungsgemäß abgestellten PKW der Marke Seat an der linken Seite beschädigt. Die Person entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Personen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/93380 zu melden.

