Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 27.01.2026 erhielt die Polizei einen Einsatz im Bereich der Goslarschen Straße / Ecke Immengarten in Hildesheim. Dort soll es zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer Jugendlichen gekommen sein.

Nach Angaben der jugendlichen Anzeigenerstatterin nutzte sie gegen 13:25 Uhr den Weg parallel der Goslarschen Straße aus Richtung Goslarschen Landstraße kommend in Richtung stadteinwärts. Dort wurde sie von einer ihr unbekannten männlichen Person angesprochen. Der Mann sprach nur gebrochenes Deutsch, schrie teilweise laut und war zunächst schwer zu verstehen. Im weiteren Verlauf näherte sich der Unbekannte der Anzeigenerstatterin und begann, sie nach persönlichen Dingen auszufragen. Anschließend versuchte er u.a., sie zu umarmen, und fragte sie, ob er sie küssen dürfe.

Um sich der Situation zu entziehen, begab sich die Anzeigenerstatterin in Richtung der Bushaltestelle Goslarsche Straße / Ecke Immengarten, da sich dort zu diesem Zeitpunkt mehrere Schüler aufhielten. Aufgrund der Anwesenheit weiterer Personen ließ der Beschuldigte von ihr ab und entfernte sich fußläufig in Richtung der Roonstraße.

Die Jugendliche beschrieb den Mann wie folgt:

- ca. 180 cm groß - etwa 40-50 Jahre alt - schlanke Statur - helle Hautfarbe - fehlender Schneidezahn im Oberkiefer - gebrochenes Deutsch - schwarze Strickjacke mit Kapuze, schwarze Jogginghose

Zeugen, die zu der Person oder zum Sachverhalt Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell