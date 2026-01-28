PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Eisblock von Brücke geworfen

Hildesheim (ots)

Sarstedt: (jb) - Am 27.01.2026, gg. 20:43 Uhr warfen 2 Unbekannte einen ca. 30cm großen Schnee/Eisblock von der Brücke der Bahnunterführung der Hans-Henning-Brandes-Straße. Der Block fiel auf die Motorhaube eines vorbeifahrenden Opel einer 23-jährigen Fahrzeugführerin aus Gronau. Die Fahrerin erschrak sich stark, konnte ihr Fahrzeug aber ungefährdet abbremsen. An der Motorhaube des Fahrzeugs entstand durch den Aufprall eine Delle. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Die Täter flohen in Richtung Bahnhof. Eine sofortige Fahndung verlief leider erfolglos. Ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Es soll sich bei den Tätern um männliche Jugendliche im Alter von ca. 15 Jahre handeln. Eine Person soll dunkles, lockiges Haar haben und eine dunkelblaue Jacke sowie eine dunkle Hose getragen haben. Die zweite Person trug einen grauen Hoodie und dunkle Hosen. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die Situation beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

