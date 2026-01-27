PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nach Hinweis eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers - Autobahnpolizei Hildesheim stoppt Drogenfahrt

Hildesheim (ots)

(mue) Bereits gestern, am 26.01.2026 gegen 14 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Notrufzentrale, dass sich vor ihm auf der BAB 7 ein Sattelzug befände, welcher eine auffällige Fahrweise in Form von Schlangenlinien an den Tag legen würde.

Der Verkehrsteilnehmer folgte dem Sattelzug und gab den aktuellen Standort an die zuständige Autobahnpolizei weiter.

Durch eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Hildesheim konnte so der Sattelzug angetroffen und der Fahrzeugführer gestoppt werden. Geführt wurde der Sattelzug von einem 45-Jährigen aus dem Kreis Sandersdorf-Brehna.

Bei der anschließenden Kontrolle erhärtete sich der Verdacht gegen den Fahrzeugführer, dass dieser nicht in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen. Hier konnten durch die Beamten körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel hindeuteten.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und fiel positiv aus.

Zur gerichtsfesten Beweissicherung wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen, anschließend konnte dieser seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim

