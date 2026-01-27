Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kontrolle am Bahnhofsplatz führt zu Verdacht auf unerlaubten Drogenhandel

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nach einer Personenkontrolle am Bahnhofsplatz ermittelt die Polizei gegen einen 18-jährigen Hildesheimer wegen des Verdachts auf unerlaubten Drogenhandel.

Der Beschuldigte wurde am Montagabend (26.01.2026) gegen 21:40 Uhr im Zuge der seit Herbst 2024 verstärkten Kontrollmaßnahmen im Zusammenhang mit der Einstufung des Bahnhofsbereiches als sogenannten "gefährlichen Ort" überprüft.

Hierbei fanden die Beamten bei dem jungen Mann jeweils mehrere Konsumeinheiten Marihuana und Haschisch, weitere Behältnisse mit Marihuana sowie eine dreistellige Bargeldsumme in kleinen Scheinen, was den Verdacht begründete, dass der 18-Jährige mit Drogen handelt. Im weiteren Verlauf wurde seine Wohnanschrift durchsucht. Dabei wurden weitere Beweismittel gefunden, die den Verdacht des Drogenhandels erhärteten. Hierzu zählen Marihuana-Blüten, Kokain, eine Feinwaage, Verpackungsmaterial und ein vierstelliger Geldbetrag. Zudem fanden die Beamten einen Schreckschussrevolver und 11 Feuerwerkskörper der Kategorie F4, die ausschließlich von Personen mit spezieller Fachkunde erworben und verwendet werden dürfen.

Die Einsatzkräfte beschlagnahmten sämtliche Gegenstände und leiteten Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz, das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Sprengstoffgesetz ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell