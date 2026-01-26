Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bedrohung mit Messer in Supermarkt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Samstagabend (24.01.2026) soll es gegen 19:45 Uhr in einem Supermarkt am Marienburger Platz durch einen 30-jährigen Hildesheimer zu einer Bedrohung eines 19-Jährigen gekommen sein.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es zwischen den Männern, die sich flüchtig kennen sollen, in dem Geschäft aus noch nicht näher bekannten Gründen zu einem verbalen Streit gekommen sein. Im Zuge dessen soll der Beschuldigte seinen jüngeren Kontrahenten mit einem Messer bedroht haben. Der 19-Jährige verließ daraufhin das Geschäft und informierte die Polizei.

Der 30-Jährige wurde anschließend in der Nähe des Marktes angetroffen. In seiner Kleidung fanden die Einsatzkräfte ein zusammengeklapptes Rasiermesser, das sie sicherstellten.

Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen im Markt machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell