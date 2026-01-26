PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bedrohung mit Messer in Supermarkt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Samstagabend (24.01.2026) soll es gegen 19:45 Uhr in einem Supermarkt am Marienburger Platz durch einen 30-jährigen Hildesheimer zu einer Bedrohung eines 19-Jährigen gekommen sein.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es zwischen den Männern, die sich flüchtig kennen sollen, in dem Geschäft aus noch nicht näher bekannten Gründen zu einem verbalen Streit gekommen sein. Im Zuge dessen soll der Beschuldigte seinen jüngeren Kontrahenten mit einem Messer bedroht haben. Der 19-Jährige verließ daraufhin das Geschäft und informierte die Polizei.

Der 30-Jährige wurde anschließend in der Nähe des Marktes angetroffen. In seiner Kleidung fanden die Einsatzkräfte ein zusammengeklapptes Rasiermesser, das sie sicherstellten.

Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen im Markt machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:17

    POL-HI: Falscher Wasserwerker

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am 24.01.2026 kam es im Brühl in Hildesheim zu einem Vorfall, bei dem ein älterer Mann von einem falschen Wasserwerker bestohlen wurde. Gegen 17:00 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür des Geschädigten, der in einem Mehrfamilienhaus wohnt. Der Mann gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und präsentierte einen Ausweis. Er behauptete, es sei zu einem Rohrbruch in der Nähe gekommen und er müsse die Wasserleitung ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 20:55

    POL-HI: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr-Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Holle(fri): Am 24.01.2026 verbringen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen ca. 20:00 Uhr- 20:30 Uhr diverse Gegenstände auf die Fahrbahn der K309 zwischen Hackenstedt und Sottrum. Bei den Gegenständen handelt es sich u.a. um zwei Autoreifen und einen Leitpfosten. Ein gegen 20:30 Uhr herannahender PKW-Führer bemerkt die Gegenstände zu spät kollidiert mit diesen. Am PKW entsteht ein ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 20:14

    POL-HI: Wochenendpressemeldung der Autobahnpolizei Hildesheim

    Hildesheim (ots) - (all) Am Sonntag, den 25.01.2026, kam es im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Hildesheim zu mehreren Einsätzen. Gegen 07:50 Uhr stellten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Hildesheim im Bereich des Autobahndreiecks Hannover-Süd einen liegengebliebenen Pkw fest. Bei den Insassen handelte es sich um ein Ehepaar aus Hannover. Der Fahrzeugführer befand sich auf dem Weg, seine 70-jährige Ehefrau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren