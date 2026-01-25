PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Holle(fri): Am 24.01.2026 verbringen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen ca. 20:00 Uhr- 20:30 Uhr diverse Gegenstände auf die Fahrbahn der K309 zwischen Hackenstedt und Sottrum. Bei den Gegenständen handelt es sich u.a. um zwei Autoreifen und einen Leitpfosten.

Ein gegen 20:30 Uhr herannahender PKW-Führer bemerkt die Gegenstände zu spät kollidiert mit diesen. Am PKW entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Holle, tel. 05062/964040 oder dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

