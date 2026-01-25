Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum - (bub) Am 24.01.2026, gegen 20:35 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Breiten Straße, in 31177 Harsum. Ein grauer VW Caddy befuhr die Breite Straße aus Richtung Kaiserstraße in Richtung der Förster Straße. Im Kurvenbereich kam ihm ein älterer, grau / silberner Ford entgegen. Dieser schnitt die Kurve und stieß gegen den VW Caddy. Anschließend flüchtete die Person im Ford von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden am VW Caddy wird auf ca. 1.500 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu melden.

