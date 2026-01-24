PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bockenem(fri): In der Zeit zwischen dem 20.01.2026 gegen 18:00 Uhr und dem 22.01.2026 gegen 08:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter eine Garagenrückwand in der Bürgermeister-Sander-Straße durch Aufsprühen eines großflächigen Graffiti.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bockenem, tel. 05067/249810 oder Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

