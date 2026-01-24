Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bockenem(fri): In der Zeit zwischen dem 20.01.2026 gegen 18:00 Uhr und dem 22.01.2026 gegen 08:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter eine Garagenrückwand in der Bürgermeister-Sander-Straße durch Aufsprühen eines großflächigen Graffiti.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bockenem, tel. 05067/249810 oder Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell