POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti-Zeugenaufruf
Hildesheim (ots)
Bockenem(fri): In der Zeit zwischen dem 20.01.2026 gegen 18:00 Uhr und dem 22.01.2026 gegen 08:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter eine Garagenrückwand in der Bürgermeister-Sander-Straße durch Aufsprühen eines großflächigen Graffiti.
Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bockenem, tel. 05067/249810 oder Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.
