POL-HI: Förderband fängt Feuer

Hildesheim (ots)

Algermissen - (jb) Am 22.01.2026, gg. 12:23 Uhr geriet in einer Firma in der Speicherstraße ein Förderband in Brand. Grund herfür ist vermutlich ein technischer Defekt am Motor des Gerätes. Durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter und der freiwilligen Feuerwehr Algermissen konnte ein Übergreifen auf die Lagerhalle, in der das Förderband betrieben wird, verhindert werden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

