POL-HI: Förderband fängt Feuer
Hildesheim (ots)
Algermissen - (jb) Am 22.01.2026, gg. 12:23 Uhr geriet in einer Firma in der Speicherstraße ein Förderband in Brand. Grund herfür ist vermutlich ein technischer Defekt am Motor des Gerätes. Durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter und der freiwilligen Feuerwehr Algermissen konnte ein Übergreifen auf die Lagerhalle, in der das Förderband betrieben wird, verhindert werden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.
