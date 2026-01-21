PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HI: Reifenplatzer auf der Autobahn 7 in Richtung Kassel - mehrere Autos beschädigt

Hildesheim (ots)

BAB 7 - (jpm) Ein Reifenplatzer an einem Lkw sorgte heute Morgen (21.01.2026) gegen 06:45 Uhr für eine anschließende Teilsperrung der A7 zwischen der Raststätte Hildesheimer Börde und der Anschlussstelle Derneburg/Salzgitter.

Vorliegenden Informationen zufolge platzten während der Fahrt an der Antriebsachse des betroffenen Lkw linksseitig zwei Reifen. Insgesamt acht nachfolgende Fahrzeuge wurden beim Überfahren der auf der Fahrbahn verteilten Reifenteile beschädigt. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Die Autobahnpolizei sperrte die A 7 in Richtung Kassel kurzzeitig, um die Teile von der Fahrbahn zu räumen. Anschließend wurde der linke von zwei Fahrstreifen freigegeben. Der rechte Fahrstreifen blieb zwecks Reifenwechsels an dem Lkw bis etwa 10:45 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

