Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Gronau (Leine) Automatenaufbruch an der Autowaschanlage im Gewerbegebiet West - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bur) Im Tatzeitraum vom Sonntag, 18.01.2026, 22:45 Uhr, bis Montag, 19.01.2026, 15:45 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Snackautomaten der Autowaschanlage im Meerfeld im Gronauer Gewerbegebiet auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld in Höhe eines unteren dreistelligen Betrages. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 2000 Euro beziffert. Das Polizeikommissariat Elze hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet mögliche Zeugen der Tat, sich bei der Polizei Elze unter T. 05068-93380 oder der Polizeistation Gronau unter T. 05182-923370 zu melden.

