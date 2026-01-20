PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl auf einer Baustelle in Feldbergen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / FELDBERGEN (lud)

Zwischen dem 15.01.2026, 17:00 Uhr, und dem 19.01.2026, 12:00 Uhr, wurden von einer Baustelle in der Straße Unter den Weiden in 31185 Söhlde OT Feldbergen rund 1000 Liter Dieselkraftstoff aus mehreren Baufahrzeugen entwendet. Die Täter konnten im Anschluss unerkannt flüchten. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Der Wert des entwendeten Dieselkraftstoffes wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nummer 05063/901-0 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

