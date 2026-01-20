PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nachtrag zum Mercedes-Diebstahl in Hildesheim Ochtersum

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Dienstag, 20.01.2026, kam es im Ortsteil Ochtersum gegen 01:25 Uhr zu einem Diebstahl eines schwarzen Mercedes-Benz. Pressemeldung hierzu:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6199619

Bei dem genauen Tatort handelt es sich um die Straße Hasenkamp.

Gefunden wurde das verlassene Fahrzeug im Rahmen der sofort nach Bekanntwerden der Tat eingeleiteten Fahndung in der Straße An der Ortsschlumpquelle parallel zur Goslarschen Landstraße bzw. gegenüber der Hildesheimer Braumanufaktur.

Die zuständigen Ermittler suchen Zeugen, die am Tatort in Ochtersum oder ab ca. 01:40 Uhr am Abstellort Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten.

Wer Hinweise geben kann oder womöglich über Videoaufzeichnungen verfügt, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

