Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand im Wintergarten eines Hauses in Adlum

Hildesheim (ots)

HARSUM - (jpm) Ein Brand im Wintergarten eines Einfamilienhauses löste am Dienstagmorgen (20.01.2026) im Harsumer Ortsteil Adlum einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Ein Bewohner wurde verletzt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte gegen 06:45 Uhr neben einem Kaminofen gelagertes Holz Feuer gefangen. Ein ausgelöster Rauchmelder soll die Bewohner daraufhin auf den Brand aufmerksam gemacht haben. Bei einem Löschversuch zog sich einer von ihnen eine Rauchgasvergiftung zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann später zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Etwa 40 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren der Gemeinde Harsum waren vor Ort und brachten das Feuer unter Kontrolle.

Die Polizei hat den unmittelbaren Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur bislang unbekannten Ursache des Feuers eingeleitet. Diese dauern an.

Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

