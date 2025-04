POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem Bungert-Parkplatz

Bitburg (ots) - Am Mittwoch, den 19.04.2025, kam es in der Zeit zwischen 15:45 - 16:30 Uhr auf dem Parkplatz der DM-Filiale an der Anschrift Limbourgs Hof 4 in 54634 Bitburg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter dunkelfarbener SUV durch einen derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das Unfallgeschehen hat sich unmittelbar in der Nähe der Mutter-Kind-Parkplätze neben dem Eingangsbereich ...

