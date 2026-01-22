PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schlägereien am Bahnhofsplatz in Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Mehrere Streifenwagen rückten am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr wegen zuvor gemeldeter körperlicher Auseinandersetzungen in Richtung Bahnhofsplatz aus. In diesem Zusammenhang gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es zum einen zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen einem 27-jährigen Mann und einer 30-jährigen Frau. Beide sollen sich kennen. Hierbei soll der Mann die Frau zu Boden gerissen haben. Anschließend seien Zeugen dazwischengegangen. Im Gegenzug soll die Frau den Mann kurz darauf unter anderem geschlagen und an den Haaren gezogen haben. Beide trugen leichte Verletzungen davon. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Nach erfolgten Gefährderansprachen erhielten die Personen Platzverweise und gegen beide wurden Strafverfahren eingeleitet.

Unabhängig davon ist es zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen gekommen, bei der ein 15-Jähriger zusammen mit einem noch nicht identifizierten Tatverdächtigen auf einen 16-Jährigen eingeschlagen haben soll. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen, wobei der 15-Jährige später von Einsatzkräften im Nahbereich des Tatortes angetroffen wurde. Der 16-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen den 15-Jährigen und seinen Begleiter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Da der 16-Jährige ebenfalls Schläge ausgeteilt haben soll, wurde auch gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Hintergründe und genauen Geschehnisse beider Fälle sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen, die noch am Anfang stehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

