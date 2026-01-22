PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt Wiederholungstäter

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE / BOCKENEM (lud)

Am 19.01.2026, gegen 15:45 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth einen 22-Jährigen aus der Hansestadt Stralsund im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Hindenburgstraße in 31195 Lamspringe. Im Verlauf der Verkehrskontrolle wurde durch die Beamten festgestellt, dass der tatgeführte PKW seit November 2025 nicht mehr versichert ist. Aufgrund dessen wurde dem 22-jährigen Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt.

Doch wie sich herausstellte, hielt sich der Stralsunder nicht an die Untersagung der Weiterfahrt.

Bereits am 20.01.2026, gegen 11:30 Uhr, wurde dieser erneut durch eine Funkstreifenwagenbesatzung auf der K314 im Bereich der Ortschaft Bültum in 31167 Bockenem in seinem unversicherten PKW festgestellt und gestoppt. In der darauffolgenden Verkehrskontrolle wurden die Kennzeichen des unversicherten PKW sichergestellt und der Fahrzeugführer musste anschließend seinen weiteren Weg zu Fuß fortsetzen.

Gegen den 22-jährigen Stralsunder wird nun wegen des zweifachen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

