Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter entwendet Handtasche in der Bahnhofshalle Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth - (hue)

Am Donnerstag, den 22.01.2026, nutzte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 16:05 Uhr und 16:15 Uhr einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit, um in der Bahnhofshalle Bad Salzdetfurth eine Handtasche zu entwenden.

In der schwarzen Handtasche der Marke Prada befanden sich eine geringe Menge Bargeld, Zigaretten sowie Ausweisdokumente des Geschädigten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

