PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter entwendet Handtasche in der Bahnhofshalle Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth - (hue)

Am Donnerstag, den 22.01.2026, nutzte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 16:05 Uhr und 16:15 Uhr einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit, um in der Bahnhofshalle Bad Salzdetfurth eine Handtasche zu entwenden.

In der schwarzen Handtasche der Marke Prada befanden sich eine geringe Menge Bargeld, Zigaretten sowie Ausweisdokumente des Geschädigten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 16:15

    POL-HI: Förderband fängt Feuer

    Hildesheim (ots) - Algermissen - (jb) Am 22.01.2026, gg. 12:23 Uhr geriet in einer Firma in der Speicherstraße ein Förderband in Brand. Grund herfür ist vermutlich ein technischer Defekt am Motor des Gerätes. Durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter und der freiwilligen Feuerwehr Algermissen konnte ein Übergreifen auf die Lagerhalle, in der das Förderband betrieben wird, verhindert werden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 14:02

    POL-HI: Schlägereien am Bahnhofsplatz in Hildesheim

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Mehrere Streifenwagen rückten am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr wegen zuvor gemeldeter körperlicher Auseinandersetzungen in Richtung Bahnhofsplatz aus. In diesem Zusammenhang gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es zum einen zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen einem 27-jährigen Mann und einer 30-jährigen Frau. Beide ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 06:45

    POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt Wiederholungstäter

    Hildesheim (ots) - LAMSPRINGE / BOCKENEM (lud) Am 19.01.2026, gegen 15:45 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth einen 22-Jährigen aus der Hansestadt Stralsund im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Hindenburgstraße in 31195 Lamspringe. Im Verlauf der Verkehrskontrolle wurde durch die Beamten festgestellt, dass der tatgeführte PKW seit November 2025 nicht mehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren