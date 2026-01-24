Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (msc) - In der Zeit zwischen dem 23.01.2026 22:00 Uhr und dem 24.01.2026 08:45 Uhr hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer zwei Verkehrszeichen in der Föhrster Straße/Alter Schlehbergweg beschädigt und die Örtlichkeit verlassen ohne seiner gesetzlichen Meldepflicht nachzukommen. Bei dem Unfall ist ein Schaden von ca. 500EUR entstanden. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt, insbesondere zum Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter 05181/80730 in Verbindung zu setzen.

