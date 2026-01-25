Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Vereinsheim

Hildesheim (ots)

Giesen - Hasede (tko) In der Zeit von Samstag, 24.01.2026, 14.00 Uhr, bis Sonntag, 25.01.2026, 10.40 Uhr, drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Vereinsheim am Lendertberg ein. Der dabei verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge wurde von den Tätern nichts entwendet.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

