PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Vereinsheim

Hildesheim (ots)

Giesen - Hasede (tko) In der Zeit von Samstag, 24.01.2026, 14.00 Uhr, bis Sonntag, 25.01.2026, 10.40 Uhr, drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Vereinsheim am Lendertberg ein. Der dabei verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge wurde von den Tätern nichts entwendet.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:11

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Harsum - (bub) Am 24.01.2026, gegen 20:35 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Breiten Straße, in 31177 Harsum. Ein grauer VW Caddy befuhr die Breite Straße aus Richtung Kaiserstraße in Richtung der Förster Straße. Im Kurvenbereich kam ihm ein älterer, grau / silberner Ford entgegen. Dieser schnitt die Kurve und stieß gegen den VW Caddy. Anschließend flüchtete die Person im ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 16:18

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld

    Hildesheim (ots) - Alfeld (msc) - In der Zeit zwischen dem 23.01.2026 22:00 Uhr und dem 24.01.2026 08:45 Uhr hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer zwei Verkehrszeichen in der Föhrster Straße/Alter Schlehbergweg beschädigt und die Örtlichkeit verlassen ohne seiner gesetzlichen Meldepflicht nachzukommen. Bei dem Unfall ist ein Schaden von ca. 500EUR entstanden. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt, insbesondere ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 01:34

    POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti-Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Bockenem(fri): In der Zeit zwischen dem 20.01.2026 gegen 18:00 Uhr und dem 22.01.2026 gegen 08:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter eine Garagenrückwand in der Bürgermeister-Sander-Straße durch Aufsprühen eines großflächigen Graffiti. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bockenem, tel. 05067/249810 oder Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren