Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Unfallflucht - Zeugen gesucht
Meppen (ots)
Am Donnerstag kam es in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:10 Uhr auf einem Parkplatz an der Nicolaus-August-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen abgestellten Ford S-Max. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.
