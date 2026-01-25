POL-EL: Meppen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Lünne (ots) - Am Freitag kam es in der Zeit von 0 Uhr bis 16:20 Uhr auf der Lingener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bog vermutlich in Fahrtrichtung Lingen mit einem Lkw in die Beestener Straße ab. Hierbei beschädigte er die Ampel. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle ...

