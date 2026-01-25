Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 15-Jähriger verunfallt - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Donnerstag kam es um 19:30 Uhr im Kreisverkehr Hermann-Lange-Straße/Hauptkanal/Russelstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr aus der Straße Hauptkanal in den Kreisverkehr ein, obwohl dieser durch einen 15-jährigen Mofafahrer bereits befahren wurde. Ein starkes Abbremsen des 15-Jährigen verhinderte einen Zusammenstoß, dennoch kam er dabei zu Fall. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.

