PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Freitag kam es in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Fürstenbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen abgestellten Seat Cupra. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:20

    POL-EL: Lünne - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Lünne (ots) - Am Freitag kam es in der Zeit von 0 Uhr bis 16:20 Uhr auf der Lingener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bog vermutlich in Fahrtrichtung Lingen mit einem Lkw in die Beestener Straße ab. Hierbei beschädigte er die Ampel. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:20

    POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - Bereits in der Zeit vom 15.01. bis zum 16.01. kam es auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus an der Straße Am Strampel zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen abgestellten Opel Grandland. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:20

    POL-EL: Uelsen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Uelsen (ots) - Am Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 18 Uhr und 18:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Gölenkamper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen abgestellten Ford Mondeo. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren