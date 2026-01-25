POL-EL: Meppen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Bereits in der Zeit vom 15.01. bis zum 16.01. kam es auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus an der Straße Am Strampel zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen abgestellten Opel Grandland. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 ...

mehr