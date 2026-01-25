Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lünne - Unfallflucht - Zeugen gesucht
Lünne (ots)
Am Freitag kam es in der Zeit von 0 Uhr bis 16:20 Uhr auf der Lingener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bog vermutlich in Fahrtrichtung Lingen mit einem Lkw in die Beestener Straße ab. Hierbei beschädigte er die Ampel. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 - 204360 zu melden.
