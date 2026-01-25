Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 9 Personen bei Unfall leicht verletzt

Lingen (ots)

Gestern kam es um 17:25 Uhr auf der Frerener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Fahrerin eines Nissan Note befuhr die Straße aus Freren kommend. In Höhe der Ampel Ecke Am Hundesand kam sie mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen den Bordstein und lenkte in der Folge ihr Fahrzeug nach links. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr wo sie mit dem entgegenkommenden VW Passat einer 36-Jährigen kollidierte. Bei dem Zusammenstoß werden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Die weiteren Insassen des Nissans, zwei Mädchen (12 und 13 Jahre) und zwei Jungen (10 und 12 Jahre), sowie die Insassen des Passats, ein Mädchen (10 Jahre), ein Junge (14 Jahre) und eine Frau (66 Jahre) verletzten sich ebenfalls leicht. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst behandelt. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

