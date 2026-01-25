Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen an Gegenstände geschmiert
Lingen (ots)
In der Zeit von Freitagmittag bis Samstagmorgen kam es in der Heidekampstraße zu insgesamt fünf Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien mit Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen. Bislang unbekannte Täter hatten u. a. Hakenkreuze an Stromkästen geschmiert. Darüber hinaus sind auch Garagen, Spielgeräte auf einem Spielplatz, Baucontainer und Schilder betroffen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.
