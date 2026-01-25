Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Neubörger - Einbruch in Wohnhaus
Neubörger (ots)
In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis gestern Mittag kam es in der Gartenstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Nachdem sie die Räume durchsucht hatten, verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens steht aktuell noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.
