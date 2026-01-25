Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Uelsen - Unfallflucht - Zeugen gesucht
Uelsen (ots)
Am Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 18 Uhr und 18:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Gölenkamper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen abgestellten Ford Mondeo. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 - 92000 zu melden.
