Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Trotz Tunnelsperrung: 40-Jähriger durchfährt Absperrung #polsiwi

Siegen-Niederschelden (ots)

Am frühen Dienstagabend (21.01.2026) ist es auf der HTS in Fahrtrichtung Niederschelden im Bereich der Sperrung des Bühltunnels zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach durchfuhr ein 40-jähriger Audi-Fahrer die Tunnelsperrung. Mitten im Tunnel blieb er dann stehen. Bei Eintreffen der Beamten saß der Mann auf dem Fahrersitz.

Er selbst erklärte den Unfall damit, dass er die Nerven wegen des Staus verloren habe. Ein weiterer Grund könnte darin begründet sein, dass er unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Ein Vortest verlief positiv.

Die Beamten nahmen den 40-Jährigen daher mit zur Polizeiwache nach Siegen. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe. Ein Abschlepper hat das Fahrzeug aus dem Tunnel geholt. Ersten Schätzungen nach entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1000 Euro.

Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher. Den 40-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

