Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versammlung am heutigen Abend in der Siegener Innenstadt -#polsiwi

Siegen (ots)

Am heutigen Dienstagabend (20. Januar) findet ab 18:00 Uhr eine Versammlung in der Siegener Innenstadt statt.

Bei der Kreispolizeibehörde ging eine Anmeldung für eine Kundgebung zum Thema "Solidarität mit Kurden!" ein. Die Anmelderin rechnet mit ca. 400 - 500 Teilnehmenden.

Versammlungsbeginn ist um 18:00 Uhr. Die Kundgebung findet auf dem Scheinerplatz im Siegener Zentrum statt.

Die Versammlung soll bis 21:00 Uhr andauern und wird durch die Polizei begleitet.

Aufgrund der Teilnehmerzahl ist mit entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen durch hohes Fußgängeraufkommen im Bereich der Innenstadt zu rechnen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell