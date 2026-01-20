Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Versammlung am heutigen Abend in der Siegener Innenstadt -#polsiwi
Siegen (ots)
Am heutigen Dienstagabend (20. Januar) findet ab 18:00 Uhr eine Versammlung in der Siegener Innenstadt statt.
Bei der Kreispolizeibehörde ging eine Anmeldung für eine Kundgebung zum Thema "Solidarität mit Kurden!" ein. Die Anmelderin rechnet mit ca. 400 - 500 Teilnehmenden.
Versammlungsbeginn ist um 18:00 Uhr. Die Kundgebung findet auf dem Scheinerplatz im Siegener Zentrum statt.
Die Versammlung soll bis 21:00 Uhr andauern und wird durch die Polizei begleitet.
Aufgrund der Teilnehmerzahl ist mit entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen durch hohes Fußgängeraufkommen im Bereich der Innenstadt zu rechnen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell