Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Identität des aufgefundenen Leichnams steht nun fest -#polsiwi

Bad Berleburg (ots)

In einem Waldstück unmittelbar bei Bad Berleburg ist am Samstag, den 10. Januar ein stark verwester Leichnam durch einen Spaziergänger aufgefunden worden.

Die Polizei berichtete hierzu: https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/leichenfund-bei-bad-berleburg-polizei-geht-von-suizid-aus

Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich der Klärung der Identität liefen seitdem auf Hochtouren. Zwischenzeitlich fand bei der Gerichtsmedizin in Bonn eine Obduktion des Leichnams statt. In diesem Rahmen wurde auch ein DNA-Abgleich durchgeführt. Nun steht das Ergebnis fest und es ist traurige Gewissheit. Es handelt sich bei der Leiche um einen 33-jährigen Mann. Dieser hielt sich bis im Spätsommer 2025 im Hochsauerlandkreis auf. Die Obduktion ergab zudem keinen Hinweis auf Fremdeinwirkung durch eine andere Person. Die Polizei geht daher nach wie vor von einem Suizid aus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

