Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falscher Wasserwerker

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 24.01.2026 kam es im Brühl in Hildesheim zu einem Vorfall, bei dem ein älterer Mann von einem falschen Wasserwerker bestohlen wurde.

Gegen 17:00 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür des Geschädigten, der in einem Mehrfamilienhaus wohnt. Der Mann gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und präsentierte einen Ausweis. Er behauptete, es sei zu einem Rohrbruch in der Nähe gekommen und er müsse die Wasserleitung überprüfen. Der Geschädigte ließ ihn daraufhin herein. Gemeinsam gingen sie ins Badezimmer, wo der Mann Wasserhähne aufdrehte. Anschließend begab sich der vermeintliche Wasserwerker alleine in die dortige Küche. Nachdem er zurück im Badezimmer war, verwickelte er den Geschädigten in ein Gespräch. Nach einigen Minuten klingelte es erneut an der Tür. Der Unbekannte bot an, diese zu öffnen, kehrte aber nicht zurück.

Kurze Zeit später fiel die Tat auf. Der Geschädigte bemerkte, dass unter anderem Bargeld und Schmuck entwendet wurden.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 28 Jahre alt - ca. 1,75 m bis 1,80 m groß - sportliche Statur - südeuropäisches Aussehen - leicht gebräunte Haut - hellbraune Haare - schmaler Oberlippenbart, welcher um den Mund Richtung Kinn verläuft - typische Handwerkerkleidung bzw. Arbeitskleidung (blau-weiß)

Die Polizei geht davon aus, dass der angebliche Wasserwerker eine zweite Person in die Wohnung gelassen hatte, die vermutlich die Wertsachen entwendete.

Zeugen, die zu der Tat oder den Tätern Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell