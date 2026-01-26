Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Übergabe Wertgegenstände

Hildesheim (ots)

Am 23.01.2026 erstattete ein Ehepaar auf der Polizeidienststelle in Elze Anzeige wegen Betrugs. Nach eigenen Angaben hatten sie gegen 15:30 Uhr einen Anruf von einer männlichen Person erhalten, die sich als Polizeibeamter ausgab. Ihnen wurde mitgeteilt, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine junge Frau tödlich verletzt worden sei. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurden sie angeblich mit einem Staatsanwalt verbunden, der erklärte, eine Inhaftierung der Tochter könne durch Zahlung einer Kaution in fünfstelliger Höhe vermieden werden.

Den Geschädigten wurde untersagt, Kontakt zur Hausbank aufzunehmen, und sie wurden angewiesen, im eigenen Haus nach Wertsachen zu suchen und diese einem angeblichen Richter zu übergeben. Gleichzeitig wurde ihnen mehrfach verboten, mit anderen Personen zu sprechen oder zu telefonieren.

Gegen 18:30 Uhr waren die Geschädigten am vereinbarten Übergabeort, dem Amtsgericht Elze in der Bahnhofsstraße. Direkt vor dem Gebäude hatten sie ihr Fahrzeug abgestellt. Dort trat ein unbekannter Mann an die Beifahrerseite ihres Fahrzeugs, gab ihnen u.a. das angebliche Aktenzeichen und nahm eine blau-orangefarbene Tragetasche mit Münzen und Schmuck entgegen. Nachdem der Mann sich entfernt hatte und nicht zurückkehrte, was er ihnen zuvor aber mitgeteilt hatte, nahmen die Geschädigten Kontakt zu ihrer Tochter auf und stellten fest, dass sie Opfer eines Betruges geworden sind. Daraufhin fuhren sie zur Polizei und zeigten die Tat an.

Den angeblichen Richter beschrieben sie wie folgt:

- zwischen 170 cm und 175 cm groß - dunkle Haare - dunkler Hoodie mit Kapuze über dem Kopf - dunkle Hose - sprach Deutsch ohne sprachliche Auffälligkeiten

Die zuständigen Ermittler des 3. Fachkommissariats haben folgende Fragen:

Wer hat die Übergabesituation bemerkt?

Wer kann etwas zu dem Täter, der sich mit der Tasche von dem Fahrzeug entfernt hat, sagen?

Wer hat am Freitagabend im Bereich des Amtsgerichtes in Elze verdächtige Beobachtungen getätigt?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell