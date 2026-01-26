PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Übergabe Wertgegenstände

Hildesheim (ots)

Am 23.01.2026 erstattete ein Ehepaar auf der Polizeidienststelle in Elze Anzeige wegen Betrugs. Nach eigenen Angaben hatten sie gegen 15:30 Uhr einen Anruf von einer männlichen Person erhalten, die sich als Polizeibeamter ausgab. Ihnen wurde mitgeteilt, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine junge Frau tödlich verletzt worden sei. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurden sie angeblich mit einem Staatsanwalt verbunden, der erklärte, eine Inhaftierung der Tochter könne durch Zahlung einer Kaution in fünfstelliger Höhe vermieden werden.

Den Geschädigten wurde untersagt, Kontakt zur Hausbank aufzunehmen, und sie wurden angewiesen, im eigenen Haus nach Wertsachen zu suchen und diese einem angeblichen Richter zu übergeben. Gleichzeitig wurde ihnen mehrfach verboten, mit anderen Personen zu sprechen oder zu telefonieren.

Gegen 18:30 Uhr waren die Geschädigten am vereinbarten Übergabeort, dem Amtsgericht Elze in der Bahnhofsstraße. Direkt vor dem Gebäude hatten sie ihr Fahrzeug abgestellt. Dort trat ein unbekannter Mann an die Beifahrerseite ihres Fahrzeugs, gab ihnen u.a. das angebliche Aktenzeichen und nahm eine blau-orangefarbene Tragetasche mit Münzen und Schmuck entgegen. Nachdem der Mann sich entfernt hatte und nicht zurückkehrte, was er ihnen zuvor aber mitgeteilt hatte, nahmen die Geschädigten Kontakt zu ihrer Tochter auf und stellten fest, dass sie Opfer eines Betruges geworden sind. Daraufhin fuhren sie zur Polizei und zeigten die Tat an.

Den angeblichen Richter beschrieben sie wie folgt:

   - zwischen 170 cm und 175 cm groß
   - dunkle Haare
   - dunkler Hoodie mit Kapuze über dem Kopf
   - dunkle Hose
   - sprach Deutsch ohne sprachliche Auffälligkeiten

Die zuständigen Ermittler des 3. Fachkommissariats haben folgende Fragen:

Wer hat die Übergabesituation bemerkt?

Wer kann etwas zu dem Täter, der sich mit der Tasche von dem Fahrzeug entfernt hat, sagen?

Wer hat am Freitagabend im Bereich des Amtsgerichtes in Elze verdächtige Beobachtungen getätigt?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:28

    POL-HI: Bedrohung mit Messer in Supermarkt

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am Samstagabend (24.01.2026) soll es gegen 19:45 Uhr in einem Supermarkt am Marienburger Platz durch einen 30-jährigen Hildesheimer zu einer Bedrohung eines 19-Jährigen gekommen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es zwischen den Männern, die sich flüchtig kennen sollen, in dem Geschäft aus noch nicht näher bekannten Gründen zu einem verbalen Streit gekommen sein. Im Zuge ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:17

    POL-HI: Falscher Wasserwerker

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am 24.01.2026 kam es im Brühl in Hildesheim zu einem Vorfall, bei dem ein älterer Mann von einem falschen Wasserwerker bestohlen wurde. Gegen 17:00 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür des Geschädigten, der in einem Mehrfamilienhaus wohnt. Der Mann gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und präsentierte einen Ausweis. Er behauptete, es sei zu einem Rohrbruch in der Nähe gekommen und er müsse die Wasserleitung ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 20:55

    POL-HI: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr-Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Holle(fri): Am 24.01.2026 verbringen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen ca. 20:00 Uhr- 20:30 Uhr diverse Gegenstände auf die Fahrbahn der K309 zwischen Hackenstedt und Sottrum. Bei den Gegenständen handelt es sich u.a. um zwei Autoreifen und einen Leitpfosten. Ein gegen 20:30 Uhr herannahender PKW-Führer bemerkt die Gegenstände zu spät kollidiert mit diesen. Am PKW entsteht ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren