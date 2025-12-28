Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Gebäude an der Bahnhofstraße

Emsbüren (ots)

In der Zeit von Dienstag, 24. Dezember 2025, 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 25. Dezember 2025, 00:00 Uhr, kam es in Emsbüren an der Bahnhofstraße zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Entwendet wurden unter anderem Zigarettenstangen, Bargeld sowie diverse Gegenstände. Der entstandene Schaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 / 204360 zu melden.

