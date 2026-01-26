Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu Auseinandersetzung zwischen Hundehalter und Radfahrer gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ermittler der Polizei Hildesheim suchen Zeugen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Hundehalter und einem Radfahrer, zu der es am letzten Samstag (23.01.2026) gegen 11:30 Uhr auf dem Spazierweg zwischen der Jo-Wiese und dem Jo-Beach gekommen sein soll.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es nach einem kurzen verbalen Streit zu einer Attacke des bislang unbekannten Radfahrers gegen den 52-jährigen Hundehalter gekommen sein, wogegen sich dieser zur Wehr gesetzt habe.

Zur Beschreibung des Radfahrers liegen folgende Informationen vor:

ca. 55 bis 60 Jahre alt

ca. 175 cm groß

"kompakt-athletisch" gebaut

auffälliger langer und breiter grauer Bart

dunkle Winterkleidung

sprach Hochdeutsch

fuhr ein schwarzes Mountainbike

Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung bzw. dem Radfahrer machen können, oder aber dieser selbst werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell