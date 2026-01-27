PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Tatverdächtiger nach Einbruch in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 30-Jähriger ohne festen Wohnsitz steht im Verdacht, am Sonntagnachmittag (25.01.2026) in ein Fachgeschäft für Tierbedarf in der Bavenstedter Straße eingebrochen zu sein. Am Dienstag wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll sich der Beschuldigte durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür Zutritt in den betroffenen Markt verschafft haben. Anschließend soll er zwei Spendenboxen gestohlen und sich mit diesen vom Tatort entfernt haben.

Der Einbruch wurde noch am selben Tag von Mitarbeitern des Marktes bemerkt und bei der Polizei angezeigt, die sodann die Ermittlungen aufgenommen hatte.

In der Nacht zu Montag erschien der 30-Jährige selbstständig auf der Wache in der Schützenwiese und räumte ein, für den Einbruch verantwortlich zu sein. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen den Mann.

Die Staatsanwaltschaft stellte daraufhin einen Haftantrag wegen Fluchtgefahr, dem das Amtsgericht folgte und am Dienstagnachmittag Untersuchungshaft gegen den 30-Jährigen anordnete.

Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Etwaige Medienanfragen sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

