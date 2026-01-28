Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Warnung vor Wohnungseinbrüchen in der Hildesheimer Oststadt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In den Abendstunden am Sonntag, Montag und Dienstag (25.01., 26.01., 27.01.2026) verzeichnete die Polizei mehrere versuchte und vollendete Wohnungseinbrüche in der Oststadt.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge kam es am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr zu einer Tat in der Moltkestraße sowie zwischen 19:50 Uhr und 22:00 Uhr zu zwei weiteren Taten in der Goethestraße.

Am Montagabend waren drei Wohnungen in der Von-Voigts-Rhetz-Straße betroffen. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 18:00 Uhr und 19:15 Uhr.

Am Dienstag standen zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr drei Wohnungen in der Stresemannstraße und der Von-Emmich-Straße sowie am Bismarckplatz im Fokus eines oder mehrerer Täter.

Aus insgesamt drei Wohnungen wurden Geld und Schmuck entwendet. Bei den übrigen Taten blieb es beim Versuch. Hierbei wurden der oder die Täter zum Teil von heimkehrenden oder zuhause befindlichen Bewohnern gestört.

In allen Fällen wurden Fenster oder Balkon-/Terrassentüren angegangen, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Zwei davon befanden sich im ersten Obergeschoss.

Vor dem Hintergrund der zeitlichen und örtlichen Nähe zueinander sowie der identischen Vorgehensweise erscheint ein Zusammenhang zwischen den Taten wahrscheinlich.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Darüber hinaus weist die Polizei darauf hin, alle Fenster und Türen zu schließen bzw. zu verschließen, wenn man seine Wohnung verlässt.

Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Wohnung keinen dunklen und verlassenen Eindruck macht.

Eine gute und aufmerksame Nachbarschaft macht es Einbrechern schwerer.

In Verdachtsfällen sollte sofort die Polizei über den Notruf 110 alarmiert werden.

