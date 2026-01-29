Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Körperverletzung in der Osterstraße

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits in der Nacht zu Sonntag (25.01.2026) sollen zwei 33-jährige Männer in der Osterstraße von zwei bislang unbekannten Tätern geschlagen worden sein. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen des Vorfalls.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge seien die beiden Opfer gegen Mitternacht die Osterstraße in Richtung Wallstraße entlanggegangen, als auf Höhe der dortigen Discothek ein Auto neben ihnen angehalten habe. Aus dem Fahrzeug seien zwei Männer ausgestiegen, die im weiteren Verlauf ohne Vorwarnung auf die beiden 33-Jährigen eingeschlagen haben sollen. Einer von ihnen sei dabei zu Boden gegangen und anschließend getreten worden. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme wurden leichte Verletzungen im Gesicht bei ihm festgestellt.

Warum es zu der Attacke kam, ist unbekannt. Die Opfer sollen die Täter nicht kennen. Sie konnten weder die beiden Personen noch das Fahrzeug beschreiben.

Aus diesem Grund bitten die zuständigen Ermittler mögliche Zeugen des Geschehens, sich bei der Polizei zu melden. Nach vorliegenden Informationen soll es zumindest eine unbekannte Frau geben, die die Tat vermutlich beobachtet habe und Angaben machen könne. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell