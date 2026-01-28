Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall mit einem Linienbus

Wuppertal (ots)

Am 27.01.2026, gegen 19:30 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Märkische Straße und Marklandstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Busfahrer bog mit einem Mercedes Linienbus von der Märkische Straße nach links in die Marklandstraße ab. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte währenddessen eine 70-jährige Fußgängerin die Fußgängerfurt an der grün zeigenden Lichtzeichenanlage auf der Marklandstraße. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell