Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall mit einem Linienbus

Wuppertal (ots)

Am 27.01.2026, gegen 19:30 Uhr, kam es im Einmündungsbereich 
Märkische Straße und Marklandstraße zu einem Verkehrsunfall. 

Ein 56-jähriger Busfahrer bog mit einem Mercedes Linienbus von der 
Märkische Straße nach links in die Marklandstraße ab. Nach bisherigen
Erkenntnissen überquerte währenddessen eine 70-jährige Fußgängerin 
die Fußgängerfurt an der grün zeigenden Lichtzeichenanlage auf der 
Marklandstraße. 

Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt. 
Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

  • 28.01.2026 – 13:51

    POL-W: W Mann in Kleingartenanlage festgenommen

    Wuppertal (ots) - Am 28.01.2026 nahmen Polizeibeamte einen 36-jährigen Mann fest. Ihm wird vorgeworfen in mehrere Lauben einer Kleingartenlage eingebrochen zu sein. Gegen 17:45 Uhr wurden Einsatzkräfte zur Straße Grünewald in Wuppertal-Vohwinkel gerufen. Zeugen meldeten, dass ein Mann in eine Gartenlaube eingebrochen sei. Vor Ort trafen Polizeibeamte in der Laube auf den Tatverdächtigen. Der polizeibekannte Mann ...

  • 28.01.2026 – 13:30

    POL-W: W Alleinunfall auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Weg

    Wuppertal (ots) - Am 27.01.2026, gegen 17:50 Uhr, kam es auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Weg zu einem Verkehrsunfall eines Fahrradfahrers (16). Der 16-jährige Jugendliche fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Weg in Richtung Burgunderstraße. Auf Höhe der Kleingartenanlage verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Der Fahrradfahrer erlitt schwere Verletzungen und ...

  • 27.01.2026 – 15:30

    POL-W: SG Fußgängerin läuft unvermittelt auf die Grünewalder Straße

    Wuppertal (ots) - Am 27.01.2026, gegen 11:15 Uhr, kam es auf der Grünewalder Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin (35). Ein 49-jähriger Mann fuhr mit seinem VW UP! auf der Linksabbiegerspur der Grünewalder Straße in Richtung Gasstraße, als unvermittelt die 35-Jährige zwischen zwei Pkw, die auf der Geradeausspur verkehrsbedingt warteten, auf die ...

