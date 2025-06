Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (608) Supermarktparkplätze mit politischen Parolen beschmiert - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Mittwochabend (11.06.2025) brachten zunächst Unbekannte Schriftzüge mit politischem Inhalt auf verschiedenen Supermarkt-Parkplätzen im Nürnberger Stadtgebiet an. Die Polizei konnte in der Nähe eines Tatortes eine 69-jährige Tatverdächtige festnehmen. Da weitere Personen flüchtig sind, bittet die Nürnberger Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine Zeugin meldete sich gegen 22:00 Uhr bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei und teilte mit, dass sie soeben mehrere Personen dabei beobachtet habe, wie diese den Boden des Verbrauchermarkt-Parkplatzes in der Kieslingstraße mit Farbe besprüht hätten und anschließend mit einem Auto davongefahren seien. Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost fahndeten nach dem Fahrzeug und stoppten dieses schließlich in der Eichendorffstraße. In dem Auto fanden die Einsatzkräfte mehrere Farbdosen auf und stellten diese sicher. Daraufhin nahmen die Polizisten die 69-jährige Fahrzeugführerin vorläufig fest und unterzogen sie einer erkennungsdienstlichen Behandlung.

Im Zuge der ersten Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass noch weitere Supermarktparkplätze mit Schriftzügen und Symbolen mit Bezug zum Tieraktivismus versehen wurden. Die Tatorte liegen in der Kilianstraße, der Rollnerstraße, der Regensburger Straße, der Zerzabelshofer Hauptstraße, der Laufamholzstraße, der Kurt-Triest-Straße, der Thomas-Mann-Straße sowie der Schönseer Straße.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung übernommen und prüft hierbei, inwiefern die 69-Jährige für die Taten an den genannten Parkplätzen in Betracht kommt. Darüber hinaus bitten die Beamten Zeugen, denen in den Abendstunden des gestrigen Mittwochs verdächtige Personen oder Fahrzeuge an den genannten Parkplätzen aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

