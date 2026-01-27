Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fußgängerin läuft unvermittelt auf die Grünewalder Straße

Wuppertal (ots)

Am 27.01.2026, gegen 11:15 Uhr, kam es auf der Grünewalder Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin (35). Ein 49-jähriger Mann fuhr mit seinem VW UP! auf der Linksabbiegerspur der Grünewalder Straße in Richtung Gasstraße, als unvermittelt die 35-Jährige zwischen zwei Pkw, die auf der Geradeausspur verkehrsbedingt warteten, auf die Straße lief. Trotz eines umgehend eingeleiteten Ausweichmanövers, konnte der 49-Jährige den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme, kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell