Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fußgängerin läuft unvermittelt auf die Grünewalder Straße

Wuppertal (ots)

Am 27.01.2026, gegen 11:15 Uhr, kam es auf der Grünewalder Straße zu 
einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin (35).

Ein 49-jähriger Mann fuhr mit seinem VW UP! auf der Linksabbiegerspur
der Grünewalder Straße in Richtung Gasstraße, als unvermittelt die 
35-Jährige zwischen zwei Pkw, die auf der Geradeausspur 
verkehrsbedingt warteten, auf die Straße lief. Trotz eines umgehend 
eingeleiteten Ausweichmanövers, konnte der 49-Jährige den 
Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin erlitt leichte 
Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus 
gebracht.

Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme, kam es 
kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

    Wuppertal (ots) - Am 26.01.2026, gegen 12:50 Uhr, kam es auf der Parsevalstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mann fuhr mit seinem Hyundai i30 die Rudolfstraße in westlicher Richtung. Als er nach links in die Parsevalstraße abbog, übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen 7-jährigen Jungen, der zu Fuß die Fahrbahn kreuzte. Der Junge wurde bei dem folgenden Zusammenstoß leicht verletzt und durch ...

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (26.01.2026, 21:30 Uhr) kam es in Solingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger war mit seinem BMW 3er in Begleitung zweier Beifahrer (m 21, m 19) auf der Neuenkamper Straße in Richtung Aufderhöhe unterwegs. Etwa 100 m vor der Einmündung zur Nöhrenhauser Straße folgte er aus bislang unbekannter Ursache nicht dem Straßenverlauf und geriet in den Gegenverkehr. Hier prallte ...

    Wuppertal (ots) - Seit gestern (26.01.2026) nahm die Polizei in Solingen und Wuppertal acht Einbrüche und Einbruchversuche auf. Solingen - In Gräfrath brachen bislang Unbekannte in eine Kindertagesstätte ein. Die Täter gelangten zwischen dem 23.01.2026, 16:00 Uhr, und dem 26.01.2026, 06:40 Uhr, in das Gebäude, brachen eine Tür auf und öffneten Spinde und Schränke. Zur Beute ist bislang nichts bekannt. An der ...

