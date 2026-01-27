Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Einbrüche in Solingen und Wuppertal

Wuppertal (ots)

Seit gestern (26.01.2026) nahm die Polizei in Solingen und Wuppertal acht Einbrüche und Einbruchversuche auf. Solingen - In Gräfrath brachen bislang Unbekannte in eine Kindertagesstätte ein. Die Täter gelangten zwischen dem 23.01.2026, 16:00 Uhr, und dem 26.01.2026, 06:40 Uhr, in das Gebäude, brachen eine Tür auf und öffneten Spinde und Schränke. Zur Beute ist bislang nichts bekannt. An der Lützowstraße brachen Straftäter ebenfalls zwischen dem 23.01.2026 und dem 26.01.2026 eine Einrichtung für Kinder auf. Auch hier liegen keine Informationen zur Beute vor. An der Straße In der Freiheit verschafften sich Einbrecher zwischen dem 25.01.2026, 12:00 Uhr, und dem 26.01.2026, 07:30 Uhr, Zugang zu Praxisräumen und stahlen Münzgeld. Im Nahbereich kam es zu einem weiteren Einbruchversuch in eine Einrichtung für Kinder, zwischen dem 25.01.2026, 12:00 Uhr, und dem 26.01.2026, 07:30 Uhr. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Ebenfalls in Gräfrath kam es zwischen dem 23.01.2026, 16:10 Uhr, und dem 26.01.2026, 08:35 Uhr, zu einem Einbruch in kirchlich genutzte Räume. Ob der oder die Täter Beute machten, ist nicht bekannt. Am Odentaler Weg gelangten Straftäter in ein Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich zwischen dem 25.01.2026, 18:00 Uhr, und dem 26.01.2026, 10:15 Uhr. An der Straße Hensberg öffneten Einbrecher zwischen dem 21.01.2026, 17:00 Uhr, und dem 26.01.2026, 09:00 Uhr, gewaltsam die Räume einer Praxis. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Wuppertal - Zwischen dem 24.01.2026, 18:00 Uhr, und dem 25.01.2026, 08:04 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Räume einer Gastronomie an der Straße Unten Vorm Steeg. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Einbruchschutz unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten.

