Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Einbrüche in Solingen und Wuppertal

Wuppertal (ots)

Seit gestern (26.01.2026) nahm die Polizei in Solingen und Wuppertal 
acht Einbrüche und Einbruchversuche auf.

Solingen - In Gräfrath brachen bislang Unbekannte in eine 
Kindertagesstätte ein. Die Täter gelangten zwischen dem 23.01.2026, 
16:00 Uhr, und dem 26.01.2026, 06:40 Uhr, in das Gebäude, brachen 
eine Tür auf und öffneten Spinde und Schränke. Zur Beute ist bislang 
nichts bekannt.

An der Lützowstraße brachen Straftäter ebenfalls zwischen dem 
23.01.2026 und dem 26.01.2026 eine Einrichtung für Kinder auf. Auch 
hier liegen keine Informationen zur Beute vor.

An der Straße In der Freiheit verschafften sich Einbrecher zwischen 
dem 25.01.2026, 12:00 Uhr, und dem 26.01.2026, 07:30 Uhr, Zugang zu 
Praxisräumen und stahlen Münzgeld.

Im Nahbereich kam es zu einem weiteren Einbruchversuch in eine 
Einrichtung für Kinder, zwischen dem 25.01.2026, 12:00 Uhr, und dem 
26.01.2026, 07:30 Uhr. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen 
nichts.

Ebenfalls in Gräfrath kam es zwischen dem 23.01.2026, 16:10 Uhr, und 
dem 26.01.2026, 08:35 Uhr, zu einem Einbruch in kirchlich genutzte 
Räume. Ob der oder die Täter Beute machten, ist nicht bekannt.

Am Odentaler Weg gelangten Straftäter in ein Einfamilienhaus. Die Tat
ereignete sich zwischen dem 25.01.2026, 18:00 Uhr, und dem 
26.01.2026, 10:15 Uhr. 

An der Straße Hensberg öffneten Einbrecher zwischen dem 21.01.2026, 
17:00 Uhr, und dem 26.01.2026, 09:00 Uhr, gewaltsam die Räume einer 
Praxis. Der oder die Täter entkamen unerkannt. 

Wuppertal - Zwischen dem 24.01.2026, 18:00 Uhr, und dem 25.01.2026, 
08:04 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Räume einer Gastronomie an
der Straße Unten Vorm Steeg.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden. 

Schützen Sie Ihr Eigentum! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei 
zum Thema Einbruchschutz unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten.

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Polizei Wuppertal
