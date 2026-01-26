PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Alleinunfall auf der Wittensteinstraße

Wuppertal (ots)

Am 23.01.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der Wittensteinstraße zu 
einem Alleinunfall mit einem Pkw.

Eine 51-jährige Frau fuhr mit ihrem Peugeot 2008 auf der 
Wittensteinstraße in Richtung Osten, als sie, möglicherweise in Folge
eines internistischen Notfalls, im Bereich der Kothener Straße von 
der Fahrspur abkam und gegen einen geparkten Audi A3 stieß. Der Audi 
war am rechten Fahrbahnrand geparkt.

Die 51-Jährige erlitt im Zuge des Unfalls leichte Verletzungen.

Der Sachschaden liegt bei circa 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 15:59

    POL-W: SG Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

    Wuppertal (ots) - Am 23.01.2026, gegen 20:30 Uhr, kam es auf der Löhdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Mann war mit seinem KIA Proceed auf der Löhdorfer Straße in Richtung Zugspitzweg unterwegs, als er im Bereich der Schorberger Straße nach rechts von der Straße abkam und gegen einen geparkten BMW X5 sowie eine Mauer stieß. Der BMW wurde durch den Aufprall gegen einen Baum und einen ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 15:35

    POL-W: W Kind beraubt und geschlagen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Am vergangenen Donnerstagabend (22.01.2026, 18:30 Uhr) verletzten Jugendliche ein Kind auf der Nordbahntrasse. Der Zwölfjährige war in Begleitung zweier gleichaltriger Freunde auf der Nordbahntrasse in Höhe der Max-Planck-Schule unterwegs. Hier sprachen ihn Jugendliche aus einer größeren Gruppe an und verlangten eine E-Zigarette. Nachdem der ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:03

    POL-W: RS Unfall auf der Kölner Straße

    Wuppertal (ots) - Am 23.01.2026, gegen 19:50 Uhr, kam es auf der Kölner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Frau fuhr mit ihrem Audi A3 auf der Kölner Straße in Richtung Wupperstraße, als unvermittelt ein 20-jähriger Mann mit seinem VW Golf aus der Eugenstraße auf die Kölner Straße einbog. Im Zuge der Karambolage wurde ein geparkter Volvo S40 beschädigt. Die 30-Jährige wurde schwer, der 20-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren