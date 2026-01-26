POL-W: W Alleinunfall auf der Wittensteinstraße
Wuppertal (ots)
Am 23.01.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der Wittensteinstraße zu einem Alleinunfall mit einem Pkw. Eine 51-jährige Frau fuhr mit ihrem Peugeot 2008 auf der Wittensteinstraße in Richtung Osten, als sie, möglicherweise in Folge eines internistischen Notfalls, im Bereich der Kothener Straße von der Fahrspur abkam und gegen einen geparkten Audi A3 stieß. Der Audi war am rechten Fahrbahnrand geparkt. Die 51-Jährige erlitt im Zuge des Unfalls leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei circa 20.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell