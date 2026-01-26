Polizei Wuppertal

POL-W: SG Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am 23.01.2026, gegen 20:30 Uhr, kam es auf der Löhdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Mann war mit seinem KIA Proceed auf der Löhdorfer Straße in Richtung Zugspitzweg unterwegs, als er im Bereich der Schorberger Straße nach rechts von der Straße abkam und gegen einen geparkten BMW X5 sowie eine Mauer stieß. Der BMW wurde durch den Aufprall gegen einen Baum und einen abgestellten Anhänger geschoben, der seinerseits mit einem geparkten Mercedes Sprinter zusammenstieß. Der 38-Jährige und seine Beifahrerin (35) wurden leicht verletzt. Sie wurden ebenso durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wie der 2-jährige Sohn, der unverletzt blieb. Der Sachschaden liegt bei circa 43.000 Euro.

