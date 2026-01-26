PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am 23.01.2026, gegen 20:30 Uhr, kam es auf der Löhdorfer Straße zu 
einem Verkehrsunfall.

Ein 38-jähriger Mann war mit seinem KIA Proceed auf der Löhdorfer 
Straße in Richtung Zugspitzweg unterwegs, als er im Bereich der 
Schorberger Straße nach rechts von der Straße abkam und gegen einen 
geparkten BMW X5 sowie eine Mauer stieß. Der BMW wurde durch den 
Aufprall gegen einen Baum und einen abgestellten Anhänger geschoben, 
der seinerseits mit einem geparkten Mercedes Sprinter zusammenstieß.

Der 38-Jährige und seine Beifahrerin (35) wurden leicht verletzt. Sie
wurden ebenso durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wie 
der 2-jährige Sohn, der unverletzt blieb.

Der Sachschaden liegt bei circa 43.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

