Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Cronenberg

Wuppertal (ots)

Samstagmittag (24.01.2026, gegen 11:45 Uhr), kam es auf der 
Hahnerberger Straße (zwischen Schulweg und Hastener Straße) zu einem 
Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Ein 34-jähriger Wuppertaler fuhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf dem
rechten Fahrstreifen der Hahnerberger Straße in Richtung Cronenberger
Straße. Als er den Fahrstreifen wechseln wollte, kam es zu einer 
Kollision mit dem VW Golf eines 65-Jährigen, der in gleicher Richtung
unterwegs war. 

Durch den Zusammenstoß erlitt der Mercedes-Fahrer leichte 
Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 65-Jährigen zur 
stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es 
entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

