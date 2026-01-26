Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Cronenberg

Wuppertal (ots)

Samstagmittag (24.01.2026, gegen 11:45 Uhr), kam es auf der Hahnerberger Straße (zwischen Schulweg und Hastener Straße) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 34-jähriger Wuppertaler fuhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf dem rechten Fahrstreifen der Hahnerberger Straße in Richtung Cronenberger Straße. Als er den Fahrstreifen wechseln wollte, kam es zu einer Kollision mit dem VW Golf eines 65-Jährigen, der in gleicher Richtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß erlitt der Mercedes-Fahrer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 65-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell