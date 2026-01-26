POL-W: RS Unfall auf der Kölner Straße
Wuppertal (ots)
Am 23.01.2026, gegen 19:50 Uhr, kam es auf der Kölner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Frau fuhr mit ihrem Audi A3 auf der Kölner Straße in Richtung Wupperstraße, als unvermittelt ein 20-jähriger Mann mit seinem VW Golf aus der Eugenstraße auf die Kölner Straße einbog. Im Zuge der Karambolage wurde ein geparkter Volvo S40 beschädigt. Die 30-Jährige wurde schwer, der 20-Jährige leicht verletzt. Beide wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 15.000 Euro.
