PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfall auf der Kölner Straße

Wuppertal (ots)

Am 23.01.2026, gegen 19:50 Uhr, kam es auf der Kölner Straße zu einem
Verkehrsunfall.

Eine 30-jährige Frau fuhr mit ihrem Audi A3 auf der Kölner Straße in 
Richtung Wupperstraße, als unvermittelt ein 20-jähriger Mann mit 
seinem VW Golf aus der Eugenstraße auf die Kölner Straße einbog. Im 
Zuge der Karambolage wurde ein geparkter Volvo S40 beschädigt.

Die 30-Jährige wurde schwer, der 20-Jährige leicht verletzt. Beide 
wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden liegt bei circa 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 13:46

    POL-W: W Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Cronenberg

    Wuppertal (ots) - Samstagmittag (24.01.2026, gegen 11:45 Uhr), kam es auf der Hahnerberger Straße (zwischen Schulweg und Hastener Straße) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 34-jähriger Wuppertaler fuhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf dem rechten Fahrstreifen der Hahnerberger Straße in Richtung Cronenberger Straße. Als er den Fahrstreifen wechseln wollte, kam es zu einer Kollision mit dem VW Golf eines ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:31

    POL-W: W Autofahrer versucht in Elberfeld zu flüchten

    Wuppertal (ots) - Gestern, in den frühen Morgenstunden (25.01.2026, 01:30 Uhr) versuchte ein Autofahrer sich einer polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Einer Streifenbesatzung fiel auf der Paradestraße ein Opel Corsa auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Nachdem die Beamten gewendet hatten und das Fahrzeug über die Flensburger Straße verfolgten, missachtete der Fahrer die Anhaltezeichen. In der Hagenauer ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:31

    POL-W: W/SG/RS Einbruchmeldungen - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende Einbrüche bei der Polizei angezeigt. Wuppertal - In der Nacht vom 21.01.2026 auf den 22.01.2026 kam es in Cronenberg zu drei Einbrüchen in eine Schule und zwei Kindertagesstätten. Es wurde Bargeld gestohlen. In der Straße Ostersbaum wurde am 22.01.2026, zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungstür ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren